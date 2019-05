Mondiale Under 20: l’Uruguay e Nuova Zelanda si qualificano, la Norvegia travolge l’Honduras

Sono terminate da poco le partite del pomeriggio del mondiale Under 20 che si sta disputando in questi giorni in Polonia.

Nelle due partite del gruppo C vincono Uruguay e Norvegia che battono rispettivamente Nuova Zelanda ed Honduras.

All’Uruguay basta un 2-0 per ottenere il primo posto del girone a punteggio pieno ai danni della stessa Nuova Zelanda che si classifica come seconda.

La Norvegia, invece, travolge con il clamoroso punteggio di 12-0 l’Honduras. Questa vittoria, però, potrebbe non bastare ai norvegesi che devo sperare di qualificarsi tre le migliori terze.

Alle 20: 30 si giocheranno Nigeria-Ucraina e USA-Qatar, partite valide per il gruppo D del Mondiale.

