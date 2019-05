Pochettino: “Dopo la Champions ci sarà tempo per parlare del futuro”

L’allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una conferenza stampa prima della finale di Champions.

“Non puoi mai sapere dove ti porta il calcio. Dico così perché non sarò più in Inghilterra? No, non è per questo. Dopo la Champions ci sarà tempo per parlare. Questo è un club con un potenziale enorme e ho un contratto fino al 2024. Ho un presidente che mi ama, mi so divertendo qui. Se vincessimo la Champions il club salirebbe di livello e questo sarebbe di grande aiuto per il futuro di questo club”.

