Sono appena terminate le partite delle 20: 30 del Mondiale Under 20 che si sta disputando in questi giorni in Polonia.

Nelle due partite serali la Nuova Zelanda batte la Norvegia è conquista la qualificazione agli ottavi di finale. Il punteggio finale di 2-0 è stato determinato dal gol di Stensness e dall’autogol di Kitolano.

Nell’altra sfida, invece, gli USA battono 2-0 la Nigeria e torna in corsa per la qualificazione agli ottavi. Decide la doppietta di Soto.

Comments

comments