Montervino: “Demme è fondamentale, così semplice e determinante”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del nuovo regista azzurro, Diego Demme.

“Non ci sono mai stati dubbi sul fatto che il Napoli sia una grande squadra. Lunedì è l’allenatore che ha cambiato la partita, ha dato un segnale alla squadra dopo il rigore, ha dimostrato di volerla vincere. E’ stato giusto così ed alla fine ha avuto ragione lui. Sotto il punto di vista della posizione Demme è un giocatore fondamentale, i primi tre palloni toccati sono tutti riconquistati. A volte è strano come un giocatore così semplice sia fondamentale e determinante per una squadra come il Napoli, è un semplificatore”.

Comments

comments