Napoli, buone notizie dall’infermeria: tre azzurri pronti a rientrare

Il Napoli procede verso il recupero di tutti i giocatori a disposizione. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Buone notizie in casa Napoli, in vista del match che vedrà gli azzurri impegnati al San Paolo contro il Lecce. Dopo settimane che hanno visto l’infermeria azzurra particolarmente affollata, pare che adesso la situazione si stia gradualmente sistemando, con diversi azzurri che stanno recuperando pronti a tornare a disposizione di Gattuso. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dopo il recupero di Mertens sembrano pronti a rientrare anche Allan, Maksimovic e Koulibaly.

