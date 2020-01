Montervino: “Gattuso è un ragazzo che merita anche se all’inizio ha commesso qualche errore”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8.

“Quando è arrivato Gattuso c’erano le possibilità di conquistare una qualificazione in Champions facile. Anche perché il Napoli, a detta di tutti, sarebbe dovuta essere una squadra che partiva con i favori del pronostico. Gattuso è un ragazzo molto preparato e che merita molto ma che nelle prime partite, secondo me, non ne ha capito molto. Ha sbagliato alcune cose come il fatto di non mettere subito Demme o per esempio quando ha messo Luperto e Di Lorenzo fuori ruolo.

E’ chiaro che De Laurentiis gli ha fatto questo tipo di contratto perché vuole vedere se la squadra riesce ad arrivare in Champions e quindi confermarlo o mandarlo via nel caso la scelta si fosse rivelata sbagliata.

Insigne è un calciatore che ci ha sempre messo la faccia anche nei momenti difficili e dopo le critiche. In lui è cambiata l’espressione del viso, oggi è diversa rispetto a prima. Inoltre è un calciatore che adesso ha più gamba e sprint. Adesso non deve più pensare a chi ha intorno, deve iniziare a pensare di essere un campione e di essere un napoletano capitano del Napoli.

