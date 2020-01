Giordano: “Il gol subito ieri non è solo colpa di Meret, non avrei dato il rigore”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8.

“Pensavamo che senza Mertens, Koulibaly e Allan il calcio sarebbe finito. Oggi invece sappiamo che ci può essere un futuro senza di loro. A breve ritorneranno tutti dagli infortuni e saranno a disposizione di Gattuso.

Rigore? Considerando che ieri si sarebbe potuto fare meglio e diversamente io considero che questo non sia mai calcio di rigore. Ma nemmeno quello di Zielinski a Firenze credo che sia rigore.

Credo che la colpa del gol della Juventus non sia tutta di Meret perché c’è un errore di Di Lorenzo in chiusura dato che sembrava essere in vantaggio su Ronaldo.”

