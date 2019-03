Montervino: “Il Napoli può dimostrare che è stata anche sfortuna”

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della partita di domenica sera contro la Juventus.

Francesco Montervino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della sfida di domenica sera che vede protagoniste Napoli e Juventus; di seguito il suo commento:

“Il Napoli ha l’occasione per dimostrare che il distacco attuale non è quello che c’è tra le squadre, ma sarebbero più giusti 6-7 punti. Poi è quello attuale per qualche errore arbitrale, qualche partita sfortunata, il Napoli è la squadra che ha preso più legni in Europa, credo 18.

Il Napoli è ben focalizzato però sull’obiettivo Europa League perché è concreto, si può raggiungere. Il Napoli è forte, poi sappiamo che non è facile con Arsenal, Chelsea, Siviglia, ma già arrivare in semifinale significa aver fatto il tuo, poi lì succede di tutto.”

Comments

comments