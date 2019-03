Barillà: “Pjanic e Cristiano Ronaldo completamente recuperati”

Intervenuto durante la trasmissione di Umberto Chiariello, Antonio Barillà de La Stampa ha dato gli ultimi aggiornamenti su Cristiano Ronaldo e Pjanic.

Antonio Barillà non da belle notizie per il Napoli ed i suoi tifosi; a quanto pare Cristiano Ronaldo e Pjanic sono completamente recuperati per la partita di domenica sera. Ecco cosa ha detto a Radio CRC:

“Ronaldo e Pjanic recuperati? Assolutamente sì. Pjanic ha ritrovato anche il ritmo che gli mancava, Ronaldo fortunatamente era solo una botta, è assolutamente recuperato e avrà il suo posto nel tridente. Napoli test per l’Alteltico? Io penso che la voglia di rivincita sullo 0-1 non penso ci sia.

La vera rabbia sportiva è quella di confrontarti con la squadra che è stata davvero la tua antagonista. Per quanto riguarda l’Europa è un indicatore. La Juve può anche perdere a Napoli, ma deve ritrovare brillantezza. Punto debole Juve? Ne ha tanti, ma che sono mascherati dalla capacità di trovare il bandolo della matassa.

La squadra ha un po’ questo momento di black out, ma trova sempre il guizzo dell’uomo in più che le permette di risolvere le partite. Onestamente penso che questo Napoli possa approfittare più della sua forza, che della debolezza. Credo che con Ancelotti abbia fatto dei passi importanti dal punto di vista dell’esperienza.”

