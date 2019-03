Montervino: “per quanto sia importante la partita col Salisburgo, credo che il passaggio del turno sia ipotecato.”

Montervino commenta la sfida d’Europa League contro il Salisburgo

Francesco Montervino, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC:

“Sensi? Credo che abbia grandissima qualità. Secondo me è più un centrale, che una mezzala. Non credo abbia il passo per fare questo ruolo.

Sensi giocatore da Napoli? Mi dispiace dirlo, lo ritengo un buon giocatore, ma in questo momento servono giocatori che facciano fare il salto di qualità. Il Napoli oggi per migliorare ha bisogno di giocatori forti, forti, forti.

Il Napoli deve pensare al Salisburgo? Devo essere onesto, per quanto sia importante la partita col Salisburgo, credo che il passaggio del turno sia ipotecato. Sicuramente Maksimovic e Koulibaly sono giocatori che possono fare la differenza, ma il 3-0 mi sembra un risultato sicuro. Queste sono quelle partite che ti identificano come squadra che sta crescendo. Il Napoli non può andare a Salisburgo e prendere 4 gol, sarebbe da folli.

Meret? Finalmente c’è un portiere di grande livello. Credo che giovedì si sia visto chi è il vero Alex Meret e ha dei grandi margini di miglioramento. Come Zoff? Piano con i paragoni”.