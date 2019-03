Problemi in casa Psg, i tifosi si ribellano: “Una squadra di mercenari più interessati al loro stipendio che a difendere il nostro stemma.”

I tifosi del PSG criticano duramente la squadra dopo l’eliminazione dalla Champions

Dopo la scottante eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United, i tifosi del Paris Saint Germain insorgono. Attraverso una lettera via social i supporters parigini scrivono al club:

“Eccoci di nuovo a essere lo zimbello dell’Europa. In cambio del nostro incessante sostegno ci state dando indietro vergogna e disprezzo. Noi restiamo fedeli al PSG, che merita di meglio di un miserabile gruppo di mercenari più interessati al loro stipendio che a difendere il nostro stemma. Non accetteremo più di sporcare i nostri colori e l’onore della nostra città in questo modo”.

