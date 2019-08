L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss.

“Da allenatore vorrei che la società mi mettesse a disposizione giocatori forti, non per fare numero.

Una squadra senza un centrocampista che recupera palloni non ha equilibrio, ma è anche vero che il calcio si sta evolvendo. Ad Ancelotti piacciono centrocampisti completo, che sappiano giocare a calcio, non come Allan. Ho visto un Napoli più europeo ne precampionato.”

