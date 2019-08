Careca: “Icardi? Se non vuole venire vada al diavolo”

Antonio Careca, ex stella e bomber del club azzurro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Mattino analizzando la situazione Icardi.

“Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i tifosi azzurri? Ha capito che fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga. Io fossi nel Napoli non perderei neppure un secondo in più. Poi il Napoli il numero 9 ce l’ha ed è forte”.

