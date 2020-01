Montervino: “So che in allenamento i calciatori vanno a mille, poi in partita sono irriconoscibili”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Questa estate De Laurentiis per la prima volta ha fatto qualcosa contro il suo modus operandi. In rosa ci sono dei ’91, degli ’87 e la mancanza di lucidità c’è stata nel non capire che alcuni di loro erano cotti. Non parlo nemmeno di Insigne, che nelle ultime partite è stato l’unico a prendersi delle responsabilità, ma di qualche ’91 o ’87 che era cotto. Queste cose dovrebbe dirle l’intero staff a De Laurentiis.

Mi hanno dato la stessa sensazione dell’Inter post Triplete. Il ciclo è finito e nessuno ha gli attributi di dirlo e di ricominciare.

Della conferenza stampa di Gattuso non mi è piaciuto che abbia detto per la quarta volta che la responsabilità era sua. Ha preferito fare da scudo e va bene ma non è l’unico ad avere responsabilità.

Io so che in allenamento vanno a mille, sono un’altra squadra. Poi vanno in campo e sono irriconoscibili ma anche i dati dicono che loro stanno meglio.”

Il rimedio Gattuso c’è, il lavoro c’è perché lui è uno stakanovista. Una volta presi Demme e Lobotka buttali in campo, inizia a dare certezze. Non ho condiviso lo schieramento di Luperto a sinistra perché questo non è il momento di sperimentare. Il Napoli adesso non ha bisogno di questo.”

Comments

comments