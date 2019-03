Monti su Giuntoli: “Sa prendere i calciatori giusti per gli allenatori

A Radio Marte ha parlato Gianluca Monti, della Gazzetta dello Sport, e ha speso belle parole per il ds del Napoli, Giuntoli.

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole, in cui ha anche parlato bene del ds Giuntoli.

“Questo Napoli gioca un calcio molto verticale e quindi somiglia a quello dell’Ajax, ma le due squadre sono diverse. Milik non eccelle in qualcosa in particolare, ma sa fare tutto e per questo motivo può migliorare in tutto.

Giuntoli è davvero bravo e nella gestione di Napoli tutti se ne sono accorti. Si è integrato con Sarri e lo sta facendo anche con Ancelotti e oltre a puntare giocatori giovani, sa anche aspettare i vari Milik. Mentre Monchi che è un dirigente molto bravo ha preso calciatori all’altezza ma non adatti alla Roma, Giuntoli si fa notare soprattutto per la capacità di arrivare a calciatori perfetti per gli allenatori.“

Comments

comments