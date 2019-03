Bordon: “Meret impressionante per la freddezza”

L’ex preparatore dei portieri della Juventus e della Nazionale Italiana elogia il portiere del Napoli Meret, in particolare per la sua freddezza in campo.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Ivano Bordon esalta il portiere del Napoli, Meret; lo ha impressionato soprattutto per la sua freddezza in campo, e a suo dire questo rende il tutto più semplice. Queste le sue parole:

“Quello che mi impressiona di questo ragazzo è la freddezza. Non so se è bravo a dissimulare le sue emozioni, ma in campo fa tutto con calma, senza lasciarsi coinvolgere dal clima della partita.

E questo per un portiere è una grande dote. I paragoni non mi piacciono, però quello che colpisce di Alex è che rende tutto semplice. Perché sa trovare la posizione migliore tra i pali e si muove in maniera essenziale.“

Comments

comments