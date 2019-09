Moreno, ct Spagna esalta Fabian: “Felicissimo che sia qui con noi”

Roberto Moreno, ct della Spagna, ha elogiato Fabian Ruiz e si dice orgoglioso del fatto che sia importante per il Napoli.

Un elogio importante quello ricevuto da Fabian Ruiz ed arriva direttamente dal ct della Spagna, Roberto Moreno. L’edizione odierna de Il Mattino riporta le parole del ct spagnolo, dove si dice orgoglioso di avere in Nazionale un giocatore come Fabian.

Di seguito le sue parole:

“Giocare in Italia non è facile. Giocare in una squadra come il Napoli, che lotta per lo scudetto con la Juventus, non è da tutti. Siamo felicissimi di averlo qui con noi. Dobbiamo essere orgogliosi quando un ragazzo va all’estero e diventa una pedina così importante in una grande squadra.”

