Morte Belardinelli: Procura chiede cinque condanne per gli ultrà coinvolti

Arrivano importanti novità sugli scontri del 26 dicembre scorso, dove è morto il tifoso interista Daniele Belardinelli. La Procura chiede cinque condanne per gli ultrà.

Dalle pagine de Il Mattino arrivano importanti aggiornamenti sugli scontri del 26 dicembre scorso, dove è morto Daniele Belardinelli. La Procura ha chiesto cinque condanne per gli ultrà indagati, tutte che vanno dai 2 anni e 11 mesi e 5 anni e 8 mesi di carcere.

In particolare i pm hanno chiesto per Nino Ciccarelli, storico capo ultrà della curva interista, 5 anni, 8 mesi e 10 giorni; mentre per Marco Piovella hanno chiesto 3 anni, 8 mesi e 20 giorni.

