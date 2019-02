Napoli, 4 anni fa la storica vittoria in casa del Trabzonspor

Il 19 febbraio 2015 il Napoli di Benítez ipotecò gli ottavi di Europa League con una gara entrata nella storia.





Il giorno 19 febbraio il Napoli ha giocato tredici partite (10 in Serie A, 1 in Serie B, 1 in Coppa Italia, 1 in Europa League), ottenendo quattro vittorie e tre pareggi, con sei sconfitte. Ricordiamo il 4-0 al Trabzonspor nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2014/15.

–

Questa fu la formazione schierata da Rafael Benítez: Andujar; Henrique, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Inler, Gargano (46′ David López); Gabbiadini, de Guzmán (70′ Callejón), Mertens; Higuaín (80′ Duván Zapata). I gol: 6′ Henrique, 20′ Higuaín, 27′ Gabbiadini, 92′ Duván Zapata. Nel 4-0 a Trebisonda anche un rigore fallito al minuto 85 da Mertens.

La vittoria in Turchia ha valore storico perchè la più ampia in trasferta, in ambito europeo, nel risultato in 92 anni di storia azzurra (insieme al 5-1 a Valencia nella Coppa Uefa 92/93).

I turchi furono poi battuti anche al ritorno al San Paolo (1-0 con gol di de Guzmán). Successivamente, dopo aver eliminato la Dinamo Mosca ed il Wolfsburg, il cammino del Napoli si fermò nella doppia semifinale contro il Dnipro. Secondo miglior risultato europeo della sua storia, dopo la vittoria dello stesso trofeo nel 1989.

Comments

comments