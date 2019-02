Napoli, 15 anni fa la vittoria nel derby firmata Savoldi jr.

Il 22 febbraio 2004 gli azzurri vincono il derby con l’Avellino grazie a un gol del figlio d’arte.

Il giorno 22 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, dieci in serie A ed una in serie B, ottenendo sei vittorie e due pareggi, con tre sconfitte. Fra le vittorie ricordiamo l’1-0 all’Avellino nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B 2003/04.

Questa fu la formazione schierata dal mister Gigi Simoni: Manitta, Zamboni, Bonomi, Carrera, Tosto, Perovic, Marcolin (72′ Olive), Vidigal, Zanini (79′ Pasino), Savoldi II (70′ Del Grosso), Dionigi.

I gol: 52′ Savoldi II

In quel torneo cadetto a ventiquattro squadre il Napoli si piazzò al tredicesimo posto, in estate poi il fallimento della società e dopo qualche mese fa la rinascita con la vendita del titolo e l’inizio dell’era De Laurentiis, in Serie C grazie al Lodo Petrucci.

Il gol che decise il derby contro l’Avellino di Zdeněk Zeman porta la firma di Gianluca Savoldi. Il figlio di Beppe (165 gare e 77 gol in azzurro fra il 1975 e il 1979) ha segnato due gol nelle sue 13 presenze in campionato con la maglia del Napoli. Ha giocato anche una partita in Coppa Italia.

