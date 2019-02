Napoli, 7 anni fa Lavezzi e Cavani stendono la Fiorentina

Il 17 febbraio 2012 gli azzurri batterono la Fiorentina al Franchi con i gol dei sudamericani.





Il giorno 17 febbraio il Napoli (in attesa del match di stasera contro il Torino) ha giocato dodici partite, undici in serie A ed una in Europa League, ottenendo quattro vittorie e quattro pareggi, con quattro sconfitte. Fra le quattro vittorie va sicuramente ricordato il 3-0 ottenuto a Firenze contro la Fiorentina nella 24° giornata di Serie A 2011/12.

Questa fu la formazione schierata da Walter Mazzarri: Rosati, Campagnaro (11′ Grava), Cannavaro, Britos, Maggio, Inler, Dzemaili, Dossena, Hamsik (70′ Gargano), Lavezzi, Cavani (73′ Pandev)

I gol: 3′ e 55′ Cavani, 91′ Lavezzi

