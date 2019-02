Napoli, 5 anni fa la bella vittoria a Reggio con Džemaili-Insigne

Il 16 febbraio 2014 gli azzurri batterono a Reggio il Sassuolo di Paolo Cannavaro, alla prima gara da ex.

Il giorno 16 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, dieci in Serie A ed una in Serie B, ottenendo due vittorie e sei pareggi, con tre sconfitte. Ricordiamo il 2-0 al Sassuolo nella quinta di ritorno della Serie A 2013/14.

–

Questa fu la formazione schierata da Rafael Benítez: Rafael, Maggio, Fernández, Albiol, Ghoulam, Džemaili, Behrami (85′ Radosevic), Mertens, Hamšík (80′ Henrique), Insigne, Higuaín.

I gol furono segnati al 37′ Džemaili e al 55′ da Insigne.

–

Dopo ventitre giornate il Napoli era terzo in classifica alle spalle di Juventus e Roma. Una posizione in classifica che poi si confermò anche a fine stagione con il record di punti della storia azzurra (in quel momento) e la vittoria della Coppa Italia.

–

Il gol che aprì le marcature al Mapei Stadium porta la firma di Blerim Džemaili. Lo svizzero ha segnato 18 reti nelle sue 109 presenze in maglia azzurra: 16 nelle 86 di serie A e 2 nelle 17 in Europa. Non ha segnato nelle sue 6 partite di Coppa Italia.