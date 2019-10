Napoli, anche Fiorentina e Juve sulle tracce di Tonali

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che si sta ben comportando al suo primo anno di Serie A, è da tempo nel mirino del Napoli.

Gli azzurri sono pronti a contendere il classe 2000 alla Juventus, squadra sempre in prima linea quando si tratta di acquistare giovani italiani promettenti. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, anche la Fiorentina è pronta ad iscriversi alla corsa al forte centrocampista del Brescia, anzi avrebbe già tentato un affondo, respinto, durante lo scorso mese di agosto. La volontà delle Rondinelle è quella di far aumentare il valore del ragazzo grazie alle sue buone prestazioni in massima serie.

