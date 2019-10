Agente Hysaj: “A Gennaio può andare via, al momento è tutto fermo”

L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete Sport.

“Probabile che possa andare via, ha un contratto in scadenza e a gennaio potrà accadere. La Roma è un club ben accetto a Hysaj. Vediamo nei prossimi mesi se ci sarà l’interesse della Roma, al momento è tutto fermo. La valutazione del Napoli è di 25-30 milioni, ma più passa il tempo è più verrà svalutato. Tempo fa abbiamo comunicato al Napoli la volontà di non rinnovare. Per tre anni Hysaj è stato il terzino destro più importante della Serie A, può andare al massimo in altri due o tre Club”

