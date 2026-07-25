Napoli, bagno di folla a Dimaro per la presentazione della squadra 2026/27

Allegri: “Ritiro meraviglioso”. Di Lorenzo: “Avete portato un pezzo di Napoli in Trentino“

DIMARO – Circa tremila tifosi hanno colorato Piazza Madonna della Pace per la tradizionale presentazione ufficiale del Napoli versione 2026/27, uno degli appuntamenti più attesi del ritiro estivo in Val di Sole. Tra cori, applausi e grande entusiasmo, la squadra azzurra ha ricevuto il caloroso abbraccio dei sostenitori, che hanno trasformato ancora una volta Dimaro in una piccola Napoli.

La serata si è aperta con il saluto del responsabile della comunicazione del club, Nicola Lombardo, che ha accolto sul palco il sindaco di Dimaro, Marco Pancera, e il presidente di Trentino Marketing, Maurizio Rossini. A seguire è intervenuto il vicepresidente Edo De Laurentiis, che ha voluto ringraziare i tifosi: “Grazie a tutti voi per la vostra passione e il vostro amore. Un abbraccio a tutti”.

Poi è arrivato il momento più atteso, con la presentazione della squadra reparto per reparto. Ad aprire la sfilata sono stati i portieri Nikita Contini, Claudio Pugliese, Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret. Successivamente è stata la volta dei difensori, con una calorosa accoglienza per Pasquale Mazzocchi e, soprattutto, per il capitano Giovanni Di Lorenzo, accompagnato dal coro “C’è solo un capitano”. Il difensore ha ringraziato i tifosi per il sostegno: “Come ogni anno avete portato un pezzo di Napoli qui in Trentino. Grazie per come ci fate sentire la vostra passione per questa maglia”.

Grande partecipazione anche durante la presentazione dei centrocampisti. Antonio Vergara, fresco di rinnovo di contratto, ha ricevuto l’affetto del pubblico e ha commentato con emozione: “Sono onorato e soddisfatto”. Tra gli applausi sono sfilati anche Anguissa, Lobotka, Gilmour, Folorunsho e gli altri componenti del reparto.

L’entusiasmo è salito ulteriormente con l’ingresso degli attaccanti. Matteo Politano è stato accolto da una vera e propria ovazione, così come David Neres, ultimo a salire sul palco dopo Lorenzo Lucca, Rasmus Hojlund, Walid Cheddira e gli altri compagni del reparto offensivo.

La presentazione è proseguita con lo staff sanitario, i magazzinieri, il team manager Paolo Rea e l’intero staff tecnico guidato dal vice allenatore Marco Landucci e dai collaboratori di Massimiliano Allegri.

L’ingresso del nuovo allenatore azzurro è stato accompagnato dai cori dei tifosi, tra cui il tradizionale “Chi non salta è juventino”. Allegri ha risposto con il sorriso: “Questa cosa ormai la sento da quindici anni, fortunatamente”. Il tecnico ha poi espresso soddisfazione per l’inizio della nuova avventura: “Ringrazio i tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso. Per me è la prima volta che vivo questa esperienza ed è stata bellissima. Ringrazio anche il paese di Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità”.

A chiudere la serata, la foto di gruppo con tutta la squadra, lo staff e il presidente Aurelio De Laurentiis, mentre dalla piazza si è alzato il coro simbolo del popolo azzurro: “Sarò con te, e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”.

L’evento ha confermato ancora una volta il fortissimo legame tra il Napoli e i suoi tifosi, capaci di seguire la squadra anche lontano dalla città e di far sentire agli azzurri tutto il proprio entusiasmo già nei primi giorni di preparazione in vista della nuova stagione.Se vuoi, posso renderlo

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