Napoli-Barcellona, prima volta contro in competizioni ufficiali

Napoli e Barcellona si affronteranno nella doppia sfida per gli ottavi di finale di questa edizione di Champions League.

Doppia sfida che rappresenterà una prima volta in assoluto tra le due squadre in competizioni europee ufficiali. Napoli e Barcellona, infatti, fino ad ora si sono sempre sfidati in tornei estivi amichevoli, per l’esattezza cinque volte.

La prima sfida risale al 1978, partita che terminò 1 a 1; la seconda arrivò dopo ben 33 anni dalla prima ed in quell’occasione si svolse il Torneo Gamper. Correva l’anno 2011 e di quella sfida ci si ricorda dello splendido gol di Cavani in rovesciata, poi annullato; il Napoli uscì sconfitto per 5 a 0.

Dopo 3 anni arriva la terza sfida in amichevole estiva. In panchina c’era Benitez ed in quell’occasione gli azzurri vinsero per 1 a 0 contro il Barcellona.

Le ultime due sono piuttosto recenti, dato che si parla dell’estate appena trascorsa. La competizione estiva in cui si sono svolte le due sfide è il Torneo Liga-Serie A Cup, negli USA, dove ci furono altre due sconfitte per gli azzurri.

Insomma, le sfide del 25 febbraio 2020 e del 18 marzo rappresenteranno i primi due confronti in competizioni ufficiali tra Napoli e Barcellona. E come già detto qualche ora fa, sarà anche la prima volta di Messi nello stadio dove ha giocato un certo Maradona…

