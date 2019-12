Italia Mele: “Gattuso non poteva incidere in soli tre giorni, sorteggio Champions in linea con il momento del Napoli”

L’esordio di Gattuso sulla panchina del Napoli, il sorteggio di Champions League e la bela sfida contro il Barcellona: ne parliamo con il nostro direttore Italia Mele.

La prima di Gattuso non è andata bene, anche se il nuovo tecnico ha fatto appena tre allenamenti per preparare la gara con il Parma: si è intravista qualche novità e c’è stata qualche nota positiva dalla quale ripartire?

“Il secondo tempo è stato giocato con impeto come non accadeva da tempo ma sulla forza dei nervi più che altro.

Si è rivista la catena di sinistra e la nota migliore è sicuramente Milik. Era normale che Gattuso non potesse incidere dopo soli tre giorni. Tempo al tempo”.

Si avvicina gennaio e la sessione invernale del calciomercato: considerando che in Champions si possono cambiare in lista solo tre calciatori in quali reparti il Napoli dovrebbe intervenire?

“Il Napoli dovrà innanzi tutto decidere cosa fare con Hysaj. Il calciatore ha bisogno di giocare per poter discutere un eventuale rinnovo, altrimenti o si cede a gennaio o si rischia di perderlo a zero.

Se si vuole correre questo rischio si potrà prendere un terzino sinistro, altrimenti l’albanese potrà essere l’alternativa a Mario Rui e lo si inserirà in lista. Poi servirà un centrocampista io mi sbilancio su Torreira.

In attacco c’è abbondanza a meno che Mertens non vada via e allora…”

A proposito di Champions: l’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto e negli ottavi sarà Napoli-Barcellona. Un vantaggio giocare la prima al San Paolo e che avversario è il Barcellona?

“Purtroppo, come sempre l’urna è stata nemica. Al di là delle attuali condizioni del Napoli, il Barcellona è l’avversario peggiore. Giocare la seconda, magari decisiva, al Camp Nou sarà terribilmente difficile. Diciamo che il sorteggio è in linea con il momento attuale”.

