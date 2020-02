Il Napoli di Gennaro Gattuso sfiderà il Barcellona di Setien negli ottavi di finale di Champions. L’andata il 25 febbraio al San Paolo.

Ritmi altissimi per la prevendita di Napoli-Barcellona. Esaurita in meno di due ore la curva B superiore e gli altri settori sono tutti vicini all’esaurimento. Ci sono tutti i presupposti per farci pensare che assisteremo ad un grande spettacolo.

