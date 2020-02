Condò: “Barcellona nel caos, il Napoli può giocarsela in Champions”

Paolo Condò, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha scritto sulle pagine del quotidiano rosa della sfida di Champoions tra Napoli e Barcellona.

“Quel che sta succedendo a Barcellona è sbalorditivo non solo per la possibilità – personalmente sono ancora incredulo – che Messi a fine stagione se ne vada. Colpisce prima la presenza nei panni dell’apparente “cattivo” di Eric Abidal. Molte cose sono cambiate al Barcellona, dell’era Guardiola non è rimasto praticamente nulla e se c’è un momento nel quale il Barça è stato debole, è questo. E dunque sì, il Napoli può giocarsela”.

