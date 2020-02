Napoli, Boga è una priorità: ci sarà da dialogare con il Chelsea

Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, sta disputando una splendida stagione, stuzzicando l’interesse di molte squadre, tra cui il Napoli.

Il francese ha messo a segno già 7 gol in questo campionato, alcuni dei quali di pregevole fattura, e non è un caso che il suo valore di mercato stia crescendo sempre più. Gli azzurri lo considerano una priorità per la prossima stagione, ma ci sarà bisogno di dialogare con il Chelsea: il ragazzo, infatti, è un prodotto del vivaio dei Blues che, dopo averlo ceduto al Sassuolo, hanno inserito una clausola per l’eventuale recompra. Boga già nelle giovanili del club inglese aveva fatto intravedere ottime dote, che sta ampiamente confermando in questa parentesi in Emilia Romagna.

