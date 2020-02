Panchina del Napoli: Gattuso sfida i due potenziali avversari

Ancora incerto il futuro della panchina del Napoli. In attesa di vedere i risultati della squadra a fine stagione sembra una lotta a tre per allenare gli azzurri la prossima stagione.

Gattuso. Subentrato a stagione in corso ad Ancelotti, Gattuso ha ridato un’anima alla squadra ma i numeri in campionato al momento non sono dalla sua parte. Ovviamente solo a fine stagione si potrà valutare in maniera concreta il suo lavoro in base al piazzamento in campionato e alle prestazioni in Coppa Italia e Champions League. Al momento la sua conferma sembra essere l’opzione più quotata, anche perché la sua permanenza sulla panchina del Napoli sarebbe la conseguenza di un buon finale di stagione degli azzurri.

De Zerbi. Senza dubbio è uno dei nomi che circola con maggiore insistenza in sede di calciomercato, anche perché è considerato da molti operatori uno dei migliori allenatori emergenti. Di lui però non convince la discontinuità di rendimento del Sassuolo nelle due stagioni sotto la sua gestione.

Juric. Con il Verona sta facendo un campionato eccellente, con gli scaligeri al momento sesti in classifica con 34 punti. In caso di addio a Gattuso potrebbe essere proprio lui il preferito di De Laurentiis. Come Gattuso ha un carattere forte ma che sa instaurare un buon feeling con i calciatori. Le trattative di mercato tra Napoli e Verona per Amrabat (poi fallita), Kumbulla (rinviata a giugno) e Rrahmani (il calciatore sarà del Napoli dal prossimo mese di giugno potrebbero essere un interessante indizio per il futuro del tecnico croato.

