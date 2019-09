Napoli-Brescia: designato Manganiello, Calvarese per l’Inter, Piccinini per la Juventus

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per le partite della sesta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Napoli-Brescia arbitra Manganiello di Pinerolo.

Per Juventus-Spal (sabato 28 settembre ore 15:00) designato l’ottimo Piccinini con Massa al VAR. Per Sampdoria-Inter (sabato 28 settembre ore 18:00) designato Calvarese con Pasqua al VAR, mentre per Milan-Fiorentina (domenica 29 settembre ore 20:45) è stato scelto Giacomelli.

Questa invece la sestina arbitrale designata per Napoli-Brescia (domenica 29 settembre ore 12:30):

ARBITRO: Gianluca MANGANIELLO di Pinerolo;

assistenti di linea: Gori e Imperiale;

IV uomo: Sacchi;

addetto al VAR: Chiffi;

assistente al VAR: De Meo.

