Napoli brutto si, ma anche sfortunato. Anche quest’anno, come l’anno scorso, gli azzurri detengono il primato di legni colpiti in Serie A.

Dato importante che ha caratterizzato la prima parte della stagione del Napoli è stata certamente la sfortuna. 11 i pali colpiti dagli azzurri in Serie A (primato in Italia).

E anche se questo ovviamente non basta per giustificare la posizione in classifica evidenzia come al Napoli, fino a questo momento, sia girato tutto storto.

