Liverpool campione del mondo! Battuto il Flamengo ai supplementari

Il Liverpool è campione del mondo per la prima volta nella sua storia. Battuto ai supplementari il Flamengo nella finale del Mondiale per Club.

Il Liverpool è campione del mondo per la prima volta nella sua storia: in finale Flamengo battuto 1-0 ai supplementari grazie al gol di Roberto Firmino al 98′. A Doha partita equilibrata nel primo tempo, palo del solito Firmino nella ripresa. Nei minuti di recupero protagonista il Var: l’arbitro assegna calcio di rigore al Liverpool per fallo su Mane, poi con l’aiuto della tecnologia decide di rettificare la decisione.

