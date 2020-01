“Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon” è l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a Napoli. Non sarà solo una bella giornata di sport ma anche l’occasione di stare insieme nella nostra città per viverla, ammirarla ed emozionarsi con le bellezze e l’umanità della nostra Napoli”.