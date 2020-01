Cruciani e Mughini sbeffeggiano il bimbo del San Paolo

Nel corso di Napoli-Juventus, un bimbo che indossava la maglia bianconera ha coperto con la mano lo stemma della squadra di Torino.

Il video del gesto è diventato subito virale. Cruciani e Mughini, come al solito, non hanno perso occasione per dire la loro.

Cruciani, nel corso della sua trasmissione La Zanzara su Radio 24, ha sbeffeggiato il bimbo mentre Mughini si è lasciato andare al seguente commento:

“Se continua così da grande potrà fare al massimo il parcheggiatore abusivo.” Parole dette in diretta, nel corso della suddetta trasmissione, che lasciano intravedere la solita discriminazione nei confronti dei napoletani.

