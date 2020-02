Napoli Club Cagliari: una donazione di sangue ed un’amichevole per il popolo sardo

Il Napoli Club Cagliari ha organizzato delle attività sociali e di tifo corretto per cementare il legame con il popolo sardo. Il comunicato ufficiale.

Una giornata all’insegna del tifo corretto e del bene comune, per dimenticare una rivalità che deve essere solo e solamente sportiva. Questo l’obbiettivo del Napoli Club Cagliari che, per cementare il legame dei propri iscritti con la comunità ed il territorio che li ospita e che li rende ormai Sardi a tutti gli effetti, ha organizzato un evento diviso in due fasi.

Nella prima, una donazione di sangue presso l’AVIS di Cagliari, poi un’amichevole tra tifoserie che vuole mirare a lavare con un colpo di spugna quell’acredine tra partenopei e cagliaritani che, nella visione del presidente del Club Antonio De Falco, non ha senso di esistere.

Di seguito, il comunicato ufficiale del Napoli Club Cagliari:

“Il Napoli Club Cagliari, nella consueta attività di promozione ai fini sociali e di tifo corretto, ed al fine di cementare il legame dei propri iscritti con il territorio e la comunità, propone un’iniziativa di carattere sociale con l’auspicio che possa esserci un definitivo superamento di ogni acredine tra le tifoserie, quella partenopea e quella cagliaritana.

Le ragioni che hanno portato nel passato all’inasprimento dei rapporti tra le tifoserie è totalmente inesistente oltre l’ambito calcistico.

Siamo ormai tutti pienamente integrati nel territorio ed i nostri figli nati qui, si possono definire Sardi.

Questa iniziativa che nasce con il chiaro obiettivo solidaristico, prevede due momenti: in primis nella mattinata di venerdì 14 febbraio 2020, da parte di alcuni membri di entrambi le tifoserie, ci sarà una donazione di sangue, presso l’AVIS di Via Talete a Cagliari; nel pomeriggio di sabato 15 febbraio 2020 presso l’ASD Le Saline, si terrà una amichevole calcistica, tra la Rappresentativa tifosi del Cagliari e la Rappresentativa tifosi del Napoli, seguita da un terzo tempo, in un clima conviviale, grazie alla collaborazione con dei partner commerciali”.

Comments

comments