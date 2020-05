Napoli, De Laurentiis vuole blindare Meret: pressing per il rinnovo

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione portieri del Napoli e sul futuro di Alex Meret.

Il tecnico Gattuso ha scelto spesso di puntare su David Ospina, considerato più bravo con i piedi, ma il friulano difficilmente rimarrà in azzurro a fare da riserva e, al momento, spera di riprendersi il posto da titolare. La società, comunque, vorrebbe rinnovare il contratto a Meret, per il quale è stato fatto un investimento importante due estati fa. Inoltre, De Laurentiis non ha dimenticato le tante parate decisive dell’ex Spal, per questo starebbe spingendo per un prolungamento fino al 2025. L’entourage del ragazzo, però, preferisce attendere per capire se tornerà in testa alle gerarchie di Gattuso.

