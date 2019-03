Napoli, due azzurri nella top 3 degli assist-man di Serie A in tutte le competizioni

Interessante statistica pubblicata dal Napoli sulla pagina Twitter societaria al termine del match contro il Salisburgo.

Con l’assist fornito ad Arkadiusz Milik, in occasione del primo gol realizzato contro gli austriaci, Dries Mertens è salito a quota 9 assist stagionali e risulta essere il terzo calciatore di Serie A per numero di assistenze in tutte le competizioni. Meglio di lui hanno fatto solo il suo compagno di squadra Josè Callejon e Cristiano Ronaldo, della Juventus, entrambi a quota 10.

Soltanto José Callejón e @Cristiano (entrambi 10), tra i giocatori di Serie A, hanno fornito più assist di @dries_mertens14 (nove) in questa stagione in tutte le competizioni #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2019

