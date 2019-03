FOTO – La gioia social di Meret per la vittoria sul Salisburgo

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha espresso, sui social, tutta la sua gioia per la vittoria nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo.

L’estremo difensore ha contribuito in maniera decisiva al successo, rendendosi protagonista di tre, importantissimi, interventi, che hanno consentito al Napoli di tenere la propria porta inviolata, dettaglio da non sottovalutare in vista della gara di ritorno.

Meret ha postato una foto che lo ritrae in azione durante la gara di ieri, accompagnata da un messaggio breve ma molto chiaro: “Bella serata e vittoria importante!”.

Comments

comments