Napoli e Torino, record di partite senza subire gol

Altro record per il Napoli di Ancelotti, questa volta condiviso con il Torino dell’ex Mazzarri, e che nessuno in Europa eguaglia.

Il Napoli ed il Torino detengono un record nei maggiori cinque campionati europei; sono le due squadre con il maggior numero di partite di fila che non subiscono gol.

La striscia positiva dura da ben cinque partite per entrambe le squadre; in pratica due squadre che non subiscono gol da più di un mese. Altro record per la squadra di Ancelotti, che non può che essere contento di questi risultati, così come l’ex Mazzarri.

