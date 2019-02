San Paolo di nuovo pieno contro Juventus e Salisburgo

Il quotidiano Il Mattino ipotizza un cambio di rotta nella presenza dei tifosi al San Paolo, che potrebbe essere pieno per le sfide contro Juventus e Salisburgo.

Un San Paolo di nuovo pieno quello che ipotizza il Mattino, per le sfide contro la Juventus ed il Salisburgo. Il Napoli in casa dovrebbe rivedere i propri tifosi in massa dopo i record negativi delle ultime partite.

Complice di questa nuova affluenza, per il quotidiano, l’importanza delle due sfide e dell’entusiasmo rinato dopo la partita di ieri contro il Parma. Se con la Juventus è solo una questione di pura rivalità (il campionato per ora si può dire concluso), discorso diverso merita la partita con il Salisburgo.

Il Napoli contro la squadra austriaca si gioca l’accesso ai quarti di finale di Europa League, ultimo obiettivo concreto rimasto per Ancelotti e per gli azzurri. Quindi uno stadio gremito pronto a supportare la squadra in questa partita importante è da considerarsi quasi scontata. Vedremo se sarà effettivamente così.

