Sono ufficiali i dati di spettatori ed incasso per il match tra Napoli e Fiorentina al San Paolo; la previsione di circa 25 mila spettatori era giusta.

Per la precisione, questa sera ci sono stati 22.219 spettatori paganti al San Paolo, per un totale di 468.365, 64€ di incasso. Previsioni quindi rispettate, dato che si parlava di circa 25 mila spettatori, come detto poco fa.

Comments

comments