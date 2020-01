Napoli-Fiorentina: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Questa sera alle 20.45 il Napoli di Gennaro Gattuso riceverà la visita della Fiorentina di Beppe Iachini. Tutto sulla gara.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli: (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina: (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

STATISTICHE E CURIOSITA’

Il Napoli si trova al quattordicesimo posto nella classifica dei punti ottenuti in casa: solo 11 in 9 partite. 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima vittoria in campionato risale al match contro il Verona del 19 ottobre.

Lorenzo Insigne ritrova la Fiorentina, la squadra a cui ha segnato di più in carriera: sono 8 le reti segnate ai viola dal capitano del Napoli.

Il Napoli avrà due calciatori in più in organico contro la Fiorentina: Demme e Lobotka. Il primo ha già esordito contro il Perugia, il secondo invece potrebbe esordire contro la squadra di Iachini.

Da allenatore Gattuso ha sfidato 4 volte i viola in carriera:

2 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta.

Comments

comments