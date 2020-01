RILEGGI IL LIVE – Napoli-Fiorentina 0-2 (26′ Chiesa, 74′ Vlahovic)

Cari lettori di 100×100 Napoli, grazie per aver seguito il nostro live testuale. Prossimo appuntamento, martedì, per la gara di Coppa Italia con la Lazio.



Fischio finale di Pasqua: il Napoli non sa più vincere. La Fiorentina espugna meritatamente il San Paolo.

90′ Tre minuti di recupero.

87′ Esaurisce le sostituzioni anche Iachini: dentro Ceccherini, fuori Dalbert.

84′ Lozano salta Dalbert che lo stende: cartellino giallo per l’ex Inter.

81′ Ci prova Castrovilli dal limite dell’area, palla alta.

77′ Sottil prende il posto di Chiesa, il migliore dei suoi.

75′ Ultimo cambio per il Napoli: Llorente sostituisce un bruttissimo Callejon.

Grande apertura di Chiesa, che trova Vlahovic in area di rigore: il serbo punta Luperto e calcia a giro, battendo Ospina.

74′ Raddoppio della Fiorentina! Ha segnato Dusan Vlahovic.

66′ Iachini sostituisce Cutrone e manda in campo Vlahovic.

65′ Cartellino giallo per Demme, autore di un fallo su Castrovilli.

63′ Gattuso si gioca la carta Lozano: il messicano prende il posto di Zielinski.

59′ Callejon! Splendido lancio di Insigne per l’andaluso, che a tu per tu con Dragowski si fa ipnotizzare dal portiere viola. Si alza, successivamente, la bandierina: sul lancio del capitano, il numero 7 era in fuorigioco.

57′ Primo cambio per il Napoli: fuori Allan, fa il suo esordio in Serie A il nuovo acquisto Demme. Il brasiliano si dirige direttamente verso gli spogliatoi.

56′ Che occasione per la Fiorentina! Chiesa triangola con Cutrone, che gli restituisce il pallone con uno scavetto, il numero 25 viola calcia ma trova la risposta di Ospina!

52′ Tentativo di Insigne dai 20 metri, palla che scheggia la parte esterna del palo e termina fuori.

51′ Gran corridoio di Insigne per Allan, che anziché calciare rientra sul destro ma perde l’attimo, la palla arriva a Fabian, che calcia dal limite trovando la respinta della difesa viola.

Comincia il secondo tempo.

Senza ulteriori emozioni, termina il primo tempo. Napoli che esce dal campo tra i fischi.

45′ Tre minuti di recupero.

41′ Benassi! Su una svirgolata di Luperto, il centrocampista viola calcia e trova la respinta di Ospina, sulla quale si avventa Chiesa, che si procura il calcio d’angolo.

39′ Hysaj trova il corridoio per Zielinski, che da posizione defilata calcia a giro. Conclusione che non impensierisce Dragowski.

36′ Cosa ha sbagliato Callejon! Grande assist di Fabian Ruiz per l’andaluso che, solo, in area di rigore, impatta di testa ma manda clamorosamente a lato!

32′ Intanto c’è un cambio tattico nel Napoli: Luperto passa a fare il centrale, con Hysaj a sinistra e Di Lorenzo a destra.

31′ Chiesa, con un colpo di testa, trova una gran risposta di Ospina. Successivamente la viola va in gol con Cutrone, ma l’ex attaccante del Milan era in fuorigioco: rete annullata!

29′ Percussione di Zielinski, che arriva al limite dell’area e calcia di sinistro: palla fuori di poco!

Splendido lancio di Castrovilli che trova Benassi sul secondo palo: il centrocampista appoggia per Chiesa che batte Ospina con un tocco di punta.

26′ Fiorentina in vantaggio! Ha segnato Chiesa!

24′ Insigne cerca una bella imbucata per Callejon, ma un grande anticipo di Caceres ferma tutto.

20′ Pasqua, dopo aver visto le immagini, non concede il calcio di rigore.

19′ Controllo Var per un presunto tocco di mano di Allan nell’area di rigore del Napoli.

12′ Milik! Prima chance per gli azzurri! Traversone dalla destra di Allan, Milik colpisce in spaccata ma trova la grande risposta di Dragowski.

10′ Lirola va via sull’out di destra e crossa al centro, Castrovilli arriva in anticipo ma non riesce a correggere in rete: grande occasione per i viola.

2′ Sugli sviluppi del corner, Milenkovic svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa viene facilmente bloccato da Ospina.

2′ Volata di Chiesa sulla corsia sinistra: la Fiorentina conquista il primo angolo della gara.

INIZIA IL MATCH!

20.43 Le squadre sono appena entrate in campo: tutto pronto per il fischio d’inizio!

