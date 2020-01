Napoli, Gattuso pronto a riproporre Di Lorenzo da centrale

Il Napoli prepara il prossimo match di campionato contro la Lazio, ma il tecnico Gennaro Gattuso dovrà far fronte a numerose assenze.

In particolare, non dovrebbero essere della partita Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, fermi ormai da diverse settimane: continua, dunque, l’emergenza difesa. Possibile che Gattuso riproponga nuovamente Di Lorenzo al centro della difesa al fianco di Manolas, con Hysaj e Mario Rui sulle corsie laterali, come già visto contro l’Inter. Meno probabile, invece, l’impiego di Luperto.

