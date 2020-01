Omini: “La chiamata di Napoli è stata troppo forte per Demme: è lui l’ago della bilancia”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Niccolò Omini, giornalista di Sky, per parlare di Diego Demme.

“Demme gioca al Lipsia dal 2014, ha fatto parte di questo progetto fin dalle categorie minori del calcio tedesco. È il capitano del Lipsia, personaggio importante, ma molto legato a Napoli, infatti si chiama Diego grazie al papà, tifoso del Napoli e di Maradona. La chiamata di Napoli è stata troppo forte. È un giocatore moderno. Feci un’intervista con lui un paio d’anni fa e alla mia domanda sull’Italia, mi menzionò subito Napoli. La sua posizione ideale è davanti alla difesa, ha giocato da interno anche in Nazionale, ma da mediano riesce a recuperare tanti palloni, è pulito e lineare. È il giocatore che in ogni partita, in media, percorre più km di tutta la squadra che già corre tanto. È lui l’ago della bilancia della squadra”.

Comments

comments