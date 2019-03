Napoli, Giuntoli corteggiato da Roma e Inter ma è pronto a rinnovare: i dettagli

Molti estimatori per il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, che piace parecchio alla Roma e all’Inter.



I giallorossi potrebbero pensare al dirigente azzurro come successore di Monchi, che oggi rassegnerà ufficialmente le dimissioni, mentre, per quanto riguarda i nerazzurri, Marotta ha valutato il suo profilo in caso di addio di Piero Ausilio. Secondo quanto riferisce Il Mattino, tuttavia, Giuntoli sembra destinato a rimanere al Napoli, tant’è che a breve potrebbe arrivare anche un rinnovo di contratto fino al 2022. A favorirne la permanenza, anche l’ottimo rapporto instaurato sia con Carlo che con Davide Ancelotti.

