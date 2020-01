Napoli, i nuovi arrivi allontanano Gaetano: possibile la cessione in prestito

Il Napoli, in queste ultime ore, è molto attivo in sede di mercato e sta provando a definire gli arrivi di due nuovi centrocampisti.

I principali indiziati a vestirsi d’azzurro risultano essere, al momento, Diego Demme, capitano del Lipsia, e Stanislas Lobotka, slovacco di proprietà del Celta Vigo. Il primo sembra essere davvero vicinissimo, per il secondo, invece, potrebbe volerci più tempo, con il Napoli pronto a virare su Seri qualora sorgessero complicazioni. Questi eventuali nuovi acquisti porterebbero alla cessione di Gianluca Gaetano: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il ragazzo potrebbe essere girato in prestito in Serie B, dove numerosi club hanno chiesto informazioni.

