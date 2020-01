Sky, chiusa l’operazione Demme: il giocatore in città già in serata

Importante notizia di mercato giunta dall’emittente satellitare Sky Sport: il Napoli ha praticamente definito l’acquisto di Diego Demme, centrocampista del Lipsia.

Gli azzurri hanno infatti trovato un accordo con il club tedesco, sulla base di 12 milioni di euro, più eventuali bonus. Demme guadagnerà, invece, 2 milioni l’anno. Il ragazzo sarà in città già in serata, per firmare il contratto e sottoporsi, probabilmente nella giornata di domani, alle visite mediche di rito. È dunque Demme il primo rinforzo per Gattuso.

